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Spor

(Görüntülü )Beşiktaş'a Ankara'da meşaleli karşılama

Ercan ATA Ankara,(DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın Osmanlıspor ile karşılaşacağı maç için Ankara'ya geldi

12 Mayıs 2018 23:29

Ercan ATA Ankara,(DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında yarın Osmanlıspor ile karşılaşacağı maç için Ankara\'ya geldi. Ankara Esenboğa Havalimanı\'na özel uçak ile saat 1745\'te iniş yapan siyah-beyazlıları çıkışta bir grup taraftar karşıladı. Beşiktaşlı futbolculara sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundular. Beşiktaş ile Osmanlıspor yarın Osmanlı Stadı\'nda karşılaşacak. Saat 19.00\'da başlayacak olan mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

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