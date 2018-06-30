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Spor

(Görüntülü) Beşiktaş yurt dışı kamp çalışmaları için Slovakya'da

Ali DANAŞ - BRATISLAVA, (DHA) 2018-2019 sezonunu 4 gün önce açan Beşiktaş, yurtdışı kampını yapacağı Slovakya'ya geldi

30 Haziran 2018 20:29

Ali DANAŞ - BRATISLAVA, (DHA)
2018-2019 sezonunu 4 gün önce açan Beşiktaş, yurtdışı kampını yapacağı Slovakya\'ya geldi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan kalkan özel uçakla Slovakya\'nın Bratislava kentine gelen siyah beyazlılar, buradan otobüsle kamp yapacağı Samorin bölgesine geçti. Slovakya\'da 8 gün kamp yapacak olan Beşiktaş, 7 Temmuz\'da Macar takımı BFC Siofok, 8 Temmuz\'da ise yine Macar takımı Gyirmot FC Gyor ile hazırlık maçı yapacak. 9 Temmuz tarihinde 2 gün izne çıkacak olan futbolcular, 11 Temmuz\'da 2\'nci etap kampı için Avusturya\'nın Graz bölgesinde toplanacak.
Teknik direktör Şenol Güneş, Slovakya kafilesine takımdan ayrılmasını istediği Alvaro Negredo ve sakatlığından dolayı 3 sezondur takıma katılamayan Veli Kavlak\'ı almadı.
Beşiktaş, Samorin\'deki ilk çalışmasını bu akşam TSİ 20.00\'de yapacak.

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