(Görüntülü) Beşiktaş yurt dışı kamp çalışmaları için Slovakya'da

Ali DANAŞ - BRATISLAVA, (DHA)

2018-2019 sezonunu 4 gün önce açan Beşiktaş, yurtdışı kampını yapacağı Slovakya\'ya geldi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan kalkan özel uçakla Slovakya\'nın Bratislava kentine gelen siyah beyazlılar, buradan otobüsle kamp yapacağı Samorin bölgesine geçti. Slovakya\'da 8 gün kamp yapacak olan Beşiktaş, 7 Temmuz\'da Macar takımı BFC Siofok, 8 Temmuz\'da ise yine Macar takımı Gyirmot FC Gyor ile hazırlık maçı yapacak. 9 Temmuz tarihinde 2 gün izne çıkacak olan futbolcular, 11 Temmuz\'da 2\'nci etap kampı için Avusturya\'nın Graz bölgesinde toplanacak.

Teknik direktör Şenol Güneş, Slovakya kafilesine takımdan ayrılmasını istediği Alvaro Negredo ve sakatlığından dolayı 3 sezondur takıma katılamayan Veli Kavlak\'ı almadı.

Beşiktaş, Samorin\'deki ilk çalışmasını bu akşam TSİ 20.00\'de yapacak.