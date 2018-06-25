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(Görüntülü) Beşiktaş seçim kurulu önünde yoğunluk

Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta oy torbalarını ilçe seçim kuruluna getirenler yoğunluğa neden oldu

25 Haziran 2018 03:58

Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ\'ta oy torbalarını ilçe seçim kuruluna getirenler yoğunluğa neden oldu.  Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu\'na sayımı biten sandıklardaki oyların bulunduğu çuvallar saat 18:30 sularında getirilmeye başlandı. Zamanla ilçe seçim kurulu önünde yoğunluk arttı. Saat 23.00 sularında oyları teslim etmek isteyen görevliler uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruk caddeye kadar uzandı. Sırada yaklaşık bir saattir beklediğini söyleyen vatandaşlar, seçim sonuçları netleşene kadar ilçe seçim kurulu önünden ayrılmayacaklarını söyledi.

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