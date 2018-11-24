T24 LogoT24 Logo
Spor

(Görüntülü) Beşiktaş kafilesi Kayseri'ye geldi

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,(DHA) Beşiktaş, Ankaragücü ile Kayseri'de oynayacağı maç için şehre geldi

24 Kasım 2018 00:37

Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ,(DHA)

Beşiktaş, Ankaragücü ile Kayseri\'de oynayacağı maç için şehre geldi. 

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Osmanlı stadının zeminin kötü olması nedeniyle Kayseri Kadir Has Stadyumu\'nda oynanacağı Ankaragücü maçı için Kayseri\'ye geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan kalkan özel uçakla Kayseri\'ye gelen siyah-beyazlı kafileyi sağanak yağmura rağmen taraftarlar yalnız bırakmadı. 100 kadar taraftar, teknik direktör Şenol Güneş ve bazı futbolculara tezahüratta bulundu. Kafile sonrasında havalimanından ayrılarak kamp yapacğaı otele doğru hareket etti. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin DALKILIÇKAYSERİDHA Beşiktaş AnkaragücüKayseriSpor Toto Süper LigOsmanlıKayseri Kadir Has StadyumuAnkaragücüSabiha Gökçen HavalimanıGüneşKafile
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24