(Görüntülü) Beşiktaş hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 yendi

Doğanay YAVUZ / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'e verilen milli takım arasında Beşiktaş, İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekip rakibini 2-1 mağlup etti.



Nevzat Demir Tesisleri\'nde İstanbulspor ile hazırlık mücadelesi oynayan Beşiktaş sahaya Karius, Dorukhan, Necip, Oğuzhan Aydoğan, Caner, Love, Quaresma, Mustafa Pektemek, Fatih, Kartal, Yusuf ilk 11\'i ile yer aldı. Mücadelenin 15\'inci dakikasında İstanbulspor\'un oyuncusu Barış Örücü\'nün attığı golle geriye düşen Beşiktaş, 18\'inci dakikada Mustafa Pektemek\'in attığı gol ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarının 85\'inci dakikasında Portekizli oyuncu Quaresma firikikten topu ağlarla buluşturarak takımını 2-1 öne geçirirken maç da bu sonuçla sona erdi.