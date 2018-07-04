(Görüntülü) Beşiktaş günün ikinci antrenmanını yaptı

Ali DANAŞ - SAMORİN / DHA





Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya\'da sürdüren Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü. Saha kenarında streching hareketleri ile başlayan antrenman, gruplar halinde top kapma çalışması ile devam etti. Tam sahada yapılan paslaşma, top sürme ve şut çalışmasının yapıldığı taktik oyunların ardından çift kale maç ile antrenman tamamlandı. Üç grup halinde mini turnuva şeklinde gerçekleştirilen çift kaleyi kazanan yeşil takım basın mensuplarına galibiyet pozu verdi.



Beşiktaş, Slovakya\'daki hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlar ile devam edecek.