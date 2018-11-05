(Görüntülü) Benzin döktüğü aracına binip ateşe verdi, son anda kurtuldu

OSMANİYE\'de psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ömer Faruk B. (48), benzin döktüğü aracına binip kapıları kilitledikten sonra kendisini ateşe verdi. Patlamayla birlikte çevredeki polis ve itfaiye ekipleri uzaklaşırken, şahıs aracından inerek son anda kurtuldu.

Olay sabah saat 10.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Palalı Süleyman Caddesi üzerindeki Cumhuriyet Meydanında meydana geldi. Aracına ve üzerine benzin döküp kendisini yakacağını söyleyen bir vatandaşı gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, şahsı ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen aracına binen ve kapıları kilitleyen vatandaş bu sırada kendisini ateşe verdi. Patlamayla birlikte çevredekiler uzaklaşırken, şahıs pantolonu tutuşmuş vaziyette aracından inip dışarı çıktı. Alev topuna dönen araç ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülüp, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Şüpheli Ömer Faruk B., pantolonu söndürüldükten sonra sağlık kontrolüne götürüldü. Ömer Faruk B., daha sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.