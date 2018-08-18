(Görüntülü) Belhanda'dan UEFA EURO 2024 tavsiyesi

İSTANBUL,(DHA)





Galatasaray kariyeri öncesi bir Fransa, iki Ukrayna Premier Lig, iki de Ukrayna Kupası şampiyonluğu yaşayan, yılın en iyi genç futbolcusu seçilen, 2012\'de Marsilya\'ya attığı gol yılın golü ödülüne layık görülen Younes Belhanda, futbol ailesinin tüm paydaşlarına UEFA EURO 2024 ile ilgili tavsiyelerde bulundu.



\"ÇOK GÜZEL BİR SEZON GEÇİRDİM\"



Fas futbolunun uluslararası marka yüzlerinden biri olan Belhanda, Süper Lig deneyimi için, \"Türkiye\'de çok güzel bir sezon geçirdim. Çok güzel bir şehirde yaşama fırsatı buldum. Türkiye çok güzel ve kapasitesi olan bir ülke... Ayrıca altyapı olarak da oldukça gelişmiş olduğunu söyleyebilirim\" ifadelerini kullandı.



\"EN İYİSİ TÜRKİYE\'DE YAPILIYOR\"



Younes Belhanda, Türkiye\'deki stadyumların yüksek standartları için de şu yorumu yaptı:



\"Avrupa\'da yapılanın en iyisi burada yapılıyor. Türkiye\'deki tüm stadyumlarda oynadım ve Fransa\'da, Almanya\'da hatta tüm Avrupa\'daki stadyumlarla aynı standartlar burada mevcut. Burada insanlar çok sıcakkanlı ve taraftarlar muhteşem. Gelecek misafirlere et yemelerini tavsiye ediyorum.\"