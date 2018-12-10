(Görüntülü) Belediye otobüsünde dans eden genç gülümsetti

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, belediye otobüsünde seyahat ettiği sırada, kulaklıkla dinlediği müziğe kendini kaptırıp, dans eden genç görenleri gülümsetti.



İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin toplu ulaşım kuruluşu olan ESHOT\'a ait, 988 numaralı Kemalpaşa-Evka 3 seferini yapan otobüste ilginç bir olay yaşandı. Otobüste seyahat eden ve kulaklıkla müzik dinleyen bir genç, çevresindeki insanlara aldırmadan dans etmeye başladı. Gencin, etrafındakilerin şaşkın bakışları arasında yaptığı dans, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosal medyada paylaşıldı. Görüntüler, büyük ilgi gördü.





