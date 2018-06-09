(Görüntülü) BBP Genel Başkanı Destici: Cumhur İttifakı arasına kimsenin fitne ve nifak sokmasına izin vermeyeceğiz

ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı arasına hiç kimsenin fitne ve nifak sokmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Birlik ve beraberlik içinde seçmenlerini 24 Haziran\'da sandığa götüreceklerini belirten Destici, “Hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazanacak, hem de Cumhur İttifakı Meclis\'te çoğunluğu sağlayacak\" dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara\'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündeme geldiği ilk günden itibaren Cumhur İttifakı\'nı desteklediklerini hatırlattı. Destici, “İttifakı desteklediğimizi, yanında olduğumuzu, doğru bulduğumuzu ve içinde olacağımızı çok net bir şekilde ifade ettik. Cumhur İttifakı ile ilgili bir takım fitne odakları özellikle karşı ittifakı oluşturan güçler ve bunun sözcülüğünü yapan görsel ve yazılı basındaki, sosyal medyadaki bir takım uzantılar, Cumhur İttifakımızı çatlatmaya yönelik, arasına fitne sokmaya yönelik çok hamlede bulundu. Büyük Birlik Partisi\'nin ittifakta nasıl yer alacağından tutun da, ittifak bloğunda bulunan partilerin oy verilme şekline kadar her şeyi dile getirdiler. Çatlama meydana getirmeye çalıştılar ama bugüne kadar buna fırsat vermedik\" diye konuştu. Özveri, sabır ve suhuletle birlik ruhunu 24 Haziran\'da sandığa taşıyacaklarını, bu sayede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ilk turda seçileceğine olan inancını dile getiren Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı partilerinin de Meclis\'te çoğunluğu elde edeceğini söyledi. Destici, Cumhur İttifakı\'nın 24 Haziran\'dan sonra da devam edeceğini kaydetti. Mustafa Destici sözlerini şöyle tamamladı: “Çünkü yeni sistemin hayata geçmesi için bir anlamda da bu ittifak oluşturuldu ve yeni sistemin tam olarak hayata geçmesi için de önümüzde belli yıllara, belli sürelere, belli birlikteliklere daha ihtiyaç var. Onun için biz Büyük Birlik Partisi olarak 16 Nisan\'dan itibaren üzerimize düşeni, hatta 15 Temmuz\'dan itibaren üzerimize düşeni eksiksiz bir şekilde yerine getirdik, bundan sonra da aynı duyarlılıkla önceliğimize devletimizin bekasını, ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin dirliğini koyarak yine aynı şekilde devam edeceğiz. Cumhur İttifakı\'nın arasına hiç kimsenin fitne sokmasına, nifak sokmasına fırsat vermeyeceğiz.\"