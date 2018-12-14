(Görüntülü) BB. Erzurumspor, kar altında çalıştı

Salih TEKİN-Zafer KUMRU ERZURUM, (DHA)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını kar altında sürdürdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü antremanda futbolcuların moralli oldukları gözlendi.

Fenerbahçe maçına galibiyet ya da beraberlik parolasıyla hazırlanan BB. Erzurumspor, tesislerinde yapacağı idman öncesi karla kaplı antrenman sahası temizlendi. İş makinesi ve işçiler tarafından saha temizliğinin yapılmasından sonra teknik direktör Mehmet Özdilek nezaretinde bir bölümü basına açık antrenman başladı. Koşu ve ısınma hareketinin ardından ikiye ayrılan futbolcular dar alanda çift kale maç yaptı.

Erzurumspor, Fenerbahçe maçı hazırlıkarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.