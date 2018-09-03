(Görüntülü) BB Erzurumspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

ERZURUM (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda BB Erzurumspor\'u 1-0 yendi. Mücadelenin ardından konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, rakiplerine pozisyon vermeden mağlup olduklarını söyledi. Milli takım arasına girmeden 3 puan almak için çok iyi hazırlandıklarını belirten Altıparmak şöyle konuştu: \"Ligin dördüncü haftasında milli takım arasına girmeden 3 puan almak için çok iyi hazırlanmıştık. Tek üzüldüğümüz; hiç pozisyon vermeden mağlup olduk. Rakibin ceza sahası dışından attığı şut gol oldu. Belki top rakipteydi ama maçın büyük bölümünde pozisyon vermeden yenildik. 4 haftadır bu kadar mücadele ediyoruz, bir puan alabildik. Bunun sıkıntısını yaşadık. Oyuncularımızı kazanmaya odaklamıştık. İlk teşekkürü taraftarımıza etmek istiyorum. Bizi müthiş desteklediler. Takımla birlikte oldular, onlara teşekkür ederiz. Onlara galibiyet armağan etmek istiyorduk. Maça isteğimiz gibi başladık ama sonunu getiremedik. Önde baskıyı iyi yaptık, ama girdiğimiz ilk pozisyon gol olsa, biz öne geçmiş olsaydık farklı olacaktı. Maçın sonlarına doğru yakaladığımız pozisyonu gol yapabilsek daha farklı olacaktı. Orta saha üstünlüğünü kaybettiğimiz için Özer değişikliğiyle başladık. Topu kanatlara alıp ortalarla sonuca gidecektik. Çok kalabalık defansa karşı oynadık. İsteğimiz her şeyi yaptık. Ama golü bulamadık. Emrah’ın vurduğu şutu Mert çıkardı. Hiç hak etmediğimiz şekilde mağlup olduk. 4 hafta verdiğimiz mücadelenin hakkı bu değil. Bir puan hakkımız değildi. Ama bu lige alışıyoruz. Oyuncularım alışmaya çalışıyor. Çok pozisyon üreten takımız, ne yazik ki gol eksiğimizi halledemiyoruz. Bu oyuncularla devam edeceğiz. Daha çok çalışacağız, daha az kaçırmaya çalışacağız.\"



Milli takım arasını iyi değerlendireceklerini vurgulayan Altıparmak, \"İki tane kanat oyuncumuzun ikisi de sakattı. Bizi alternatif anlamında etkiledi. Geç gelen oyuncularımızın form tutması sağlanacak. Çok çalışacağız. Eksiklerimizi görüyoruz, daha fazla çalışıp tempo yapacağız. Konya, Beşiktaş, Başakşehir gibi üst tarafa oynayan, şampiyonluk adaylarıyla oynadık. Kendi rakiplerimizle oynamaya başlayacağız, ara hazırlığı çok iyi geçeceğiz. Bundan sonraki maçlarda hak ettiğimiz 3 puanları almaya başlayacağız” dedi.



AVCI: \"OYUN KURMA OPSİYONUNU KULLANDIK\"



Erzurum’un rakım olarak yüksekliğine değinen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, adapte olmanın ve doğru oynamanın zor olduğunu söyledi. Çalıştıkları pozisyondan gol bulduklarını vurgulayan Avcı, şunları söyledi: \"1900 rakım. Özellikle bu rakımda çok adapte olmak, doğru oynamak kolay olmuyor. Oyun planlarını değiştirebiliyorsunuz. Erzurum buraya gelen takımlara baskı yaptı. Bizi ciddiye aldılar, bize baskı yaptılar. Topa sahip olma, oyun kurma opsiyonlarını kullandık. Çalıştığımız pozisyonda golü attık. Oyunu istediğimiz gibi kullandık. Seyir zevki açısından güzel bir maç oldu. İkinci yarı itibarıyla olumlu olumsuz taraflarımız oldu. Olumsuz tarafından bakarsak bu kadar geçişlerde basit kayıplar yapmamamız gerekiyor. Bunların karşılığında takım savunmasında iyi durdu Erzurumspor, diyagonal pas atıyor, rakip arkası koşu yapıyorlar. 27 tane kenar ortasının 22’sini ortasını karşılamışız. Takım savunmasında iyi durduk Erzurumspor bize baskılı gibi gözüktü Mert’in kurtardığı şut var başka tehlikeli an yaşamadık. Zor bir deplasmandı. Milli takım arasına girerken 3’üncü galibiyet. Oyuncularımı tebrik ediyorum.\"



Avcı, devre arasında Emre ile taraftarlar arasında yaşanan olaylarla ilgili olarak ise “Gündem oluşturmamak gerekir diye düşünüyorum” dedi.



Avcı, basın toplantısında milli takım ve uzun seneler sonra Süper Lig\'e yükselen BB Erzurumspor’a bundan sonraki maçlarında başarı diledi.