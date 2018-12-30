T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Bayrampaşa'da 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak öldürüldü

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Süper Amatör Lig 6

30 Aralık 2018 20:38

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Süper Amatör Lig 6. Grup\'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, hayatını kaybetti. Yaralanan taraftarın hayatını kaybettiği haberi stada ulaştıktan sonra çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Bayrampaşa Stadı\'nda oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen Küçükköy taraftarları ile Yıldırım Bosnaspor\'lular arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada bıçaklar kullanıldı. Kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan saat 14.30\'da başlayan mücadele devam ederken, genç taraftarın ölüm haberi stadyuma ulaştı. Statta ölüm haberinin ardından çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Hayatını kaybeden 17 yaşındaki taraftarın cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CemilDHASüper Amatör LigGrup Yıldırım BosnasporKüçükköysporKüçükköyMuhammed YücelYaralananBayrampaşa StadıYıldırım BosnasporKavgayaKavgada KüçükköyHastaneyeYücelStattaHayatınıAdli Tıp Kurumu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24