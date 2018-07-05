(Görüntülü) Bayramlaşmaya giden Suriyeli vatandaşlarından 15 bini döndü

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- RAMAZAN Bayramı nedeniyle yakınlarıyla bayramlaşmak ve hasret gidermek amacıyla ülkelerine giden yaklaşık 85 bin kadar Suriye vatandaşından 15 bini Türkiye\'ye dönüş yaptı.



Ramazan Bayramı nedeniyle yakınları ile bayramlaşmak ve hasret gidermek amacıyla Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan, pasaport, geçici koruma kimlik belgesi veya ön kayıt belgesi ile 83 bin 121 kişi ülkesine gitmişti. Bayramın sona ermesiyle birlikte dönüşler başlarken, bugüne kadar 15 bin kadar Suriye vatandaşı tekrar Türkiye\'ye döndü. 18 Haziran\'dan itibaren başlayan dönüşlerin, 15 Eylül\'e kadar devam edeceği belirtildi. Dönüşlerde güvenlik kuvvetleri tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra Türkiye\'ye girişler sağlanıyor.