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(Görüntülü) Bayrama için ülkelerine giden 15 bin Suriyeli döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı'nı ülkesinde geçiren 15 bin Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönüş yaptı

18 Eylül 2018 15:14

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KURBAN Bayramı\'nı ülkesinde geçiren 15 bin Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye’ye dönüş yaptı. Kilis Valiliği\'nin izniyle 1-18 Ağustos tarihleri arasında Kurban Bayramı\'nı ülkesinde geçiren 35 bin 840 Suriyeli Türkiye\'ye dönmeye devam ediyor. Türkiye\'ye dönenlerin sayısı bu sabah itibariyle 15 bini buldu. Suriye’nin dört bir tarafına dağılan Suriyeliler, Halep’in Azez ilçesi Babul Selam Sınır Kapısı\'ndan işlemleri yapıldıktan sonra Öncüpınar Soınır Kapısı\'na otobüslerle getirilip, yaşadıkları şehirlere gidiyor.

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