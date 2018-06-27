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(Görüntülü) Bayram ziyaretine giden 2 bin Suriyeli geri döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden dönüşleri başladı

27 Haziran 2018 19:25

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- RAMAZAN Bayramı\'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis\'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden dönüşleri başladı. Bayramı yakınlarının yanında geçiren ve dünden itibaren dönmeye başlayan Suriyelilerden 2 bininin yurda geldiği açıklandı.

Kilis Valiliği\'nin izniyle Ramazan Bayramı için 18 Mayıs- 13 Haziran arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye\'ye dönüşleri başladı. Dün geri dönmeye başlayan Suriyeliler, sınırın iki tarafında da yoğunluk oluşturdu. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda işlemleri yapılarak üzerleri ve yanlarında getirdiği eşyaların aranmasının ardından Türkiye\'ye alındı.

Şu ana kadar 2 bin civarında Suriyelinin geri döndüğü öğrenilirken, 31 Temmuz\'a kadar ülkesine gidenlerin tamamının geri döneceği, bu tarihe kadar dönmeyenlerin ise Türkiye\'ye gelişlerine izin verilmeyeceği bildirildi.

 

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