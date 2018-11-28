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(Görüntülü) Batman'da çatışma: 1 polis ağır yaralı, 1 terörist etkisiz hale getirildi

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da özel harekat polisleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 polis memuru ağır yaralanırken, 1 terörist etkisiz hale getirildi

28 Kasım 2018 01:22

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da özel harekat polisleri ile PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 polis memuru ağır yaralanırken, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Kent merkezindeki Hilal Mahallesi\'nde akşam saatlerinde özel harekat polisleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirilirken, 1 polis memuru da yaralandı. Mahalleye takviye güvenlik görevlileri sevk edilirken, ağır yaralanan polis memuru ambulansla Özel Yaşam Hastanesi\'ne götürülüp tedaviye alındı.

Mahallede geniş çaplı operasyon sürüyor.

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