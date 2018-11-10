(Görüntülü) Batıdan, doğuya gönül alıp, gönül vermeye geldiler

Ahmet ÜN DİYARBAKIR, (DHA) GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen damla projesi kapsamında batı bölgesinin değişik illerinden Diyarbakır\'a gelen 45 kişilik gönüllü ekip, köy okullarını ziyaret ederek, Batıdan, doğuya gönül alıp, gönül vermeye geldiklerinin mesajını verdi. Proje gönüllüsü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sosyoloji bölümü öğrencisi Sümeyya Keskin, Doğuya ilk defa geldim. Doğudakiler harika insanlar. Buraya önyargılarla gönderildim fakat gördüm ki, doğuda önyargı yoktur. İnsanları çok sıcak, çok samimi dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan \'Damla Projesi\' ile yerli ve yabancı üniversiteli gençler, gittikleri şehrin kültürünü ve yöre halkını yakından tanıma fırsatı buluyor. Damla Projesi ile katılımcı gençlerin kişisel gelişimlerine ve merhamet duygularının gelişimine katkı sağlamanın yanında, farklı kültürlerin kaynaşması ve gönüllülük çalışmalarıyla toplumdaki farkındalığı artırıyor. Proje kapsamında çoğunluğunu üniversite öğrencilerin oluşturduğu 45 kişilik gönüllü ekip Diyarbakır\'a geldi. 8 gün Diyarbakır\'da kalacak olan gençler köy okulları, huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Sevgi Evi ve Çocuk Evleri, Kur\'an kurslarını ziyaret edecek. \'BURAYA ÖNYARGILARLA GÖNDERİLDİM FAKAT GÖRDÜM Kİ, DOĞUDA ÖNYARGI YOKTUR\' Proje kapsamında Diyarbakır\'ın Eğil ilçesine bağlı Kalkan köyü\'ne gelen Damla gönüllüleri, okuldaki öğrencilerle bir araya gelip, çeşitli aktiviteler düzenlendi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi\'nde sosyoloji bölümü öğrencisi Sümeyya Keskin, Diyarbakır\'a gelmeden önce önyargı olduğunu ifade ederek, burayı gördükten sonrda doğuda önyargının olmadığını gördüğünü söyledi. Keskin, Ailem Ankara\'da yaşıyor. Ben buraya Damla gönüllüsü olarak geldim. Köy okullarına gidip çocuklarla beraber oluyoruz. Onlarla oyunlar oynuyoruz. Çocuklara temel değerleri verme çalışıyoruz. Merhametli, adaletli, iyilik yapma gibi değerleri onlara aktarıyoruz. Doğuya ilk defa geldim. Doğudakiler harika insanlar. Buraya önyargılarla gönderildim fakat gördüm ki, doğuda önyargı yoktur. İnsanları çok sıcak, çok samimi. Bu kentteki, esnaftan, yaşlısına, çocuğuna kadar herkes misafirperverdir. Diyarbakır\'ı çok sevdim iyi ki Diyarbakır\'a gelmişim. \'GÖNÜLLERDE BİR ŞEY BIRAKMA NİYETİNDEYİZ\' Damla Projesi Gönüllüsü Kevser Kula ise, projede amaçlarının gönüllerde yer edinmek olduğunu dile getirerek, şunları söyledi Gittiğimiz şehirlerde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklara çok önem veriyoruz. Okuldaki etkinliklerimizin yanı sıra köy, huzurevi ve sevgievleri ziyaretlerimiz oluyor. Sokak hayvanlarına suluk bırakma gibi faaliyetlerimiz de oluyor. Çevredeki çöpleri toplamak, mezarlıkları temizleme gibi çalışmalarımız oluyor. Gönüllerde bir şey bırakma niyetindeyiz. Etkinliklerde amacımız sadece gönül almak ve gönül vermektir. Gençler olarak yenilikçi fikirler üretip, halkımızın gönlünü almayı amaçlıyoruz. Niyetimiz heryere ulaşmak ve her yerde gönül almak ve gönül vermektir. PROJEDE BİR BANGLADEŞLİ GÖNÜLLÜ Selçuk Üniversitesi Bangladeşli Subah Sabiha Mutahara, gönüllerin bir olduğu ifade ederek, Bu benim katıldığım ilk program. Burayı çok sevdim. Daha önce de gelmek istiyorum. Arakanlılar bizim ülkemize sığınmışlar. Acılar her yerde aynı oluyor. Biz müslüman olarak, insan olarak aynıyız diye konuştu.