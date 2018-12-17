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(Görüntülü) BAŞKENT'TE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUK YARALANDI

ANKARA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı D

17 Aralık 2018 01:55

ANKARA\'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı D.S. (11), yaralandı.


 

Kaza, akşam saatlerinde Dikmen Caddesi\'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen D.S. adlı kız çocuğuna, sürücüsünün ismi açıklanmayan 06 TEH 63 plakalı otomobil çarptı. Yola savrularak yaralanan D.S.\'ye, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi müdahale etti. D.S., ambulansla Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.

 

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