(Görüntülü) Başkanlık Kupası Ali Altuntaş'ın

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) Antalya\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Başkanlık Kupası Golf Turnuvası\'nın şampiyonu Ali Altuntaş oldu. Serik Belediyesi Golf Kulübü tarafından düzenlenen Başkanlık Kupası Golf Turnuvası Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin sahasında gerçekleştirildi. 87 profesyonel ve amatör golfçünün katıldığı turnuvanın profesyoneller kategorisinde Ali Altuntaş birinci oldu, ikinciliği Ulaş Karataş, üçüncülüğü Fahrettin Kök elde etti. Amatör kategorisinde Mehmet Aydın birinciliği elde ederken, Zehra Yapıcı ikinci, Nevzat Habalı da üçüncü oldu. Junior kategorisinde İlbey Can birinci, İbrahim Adan ikinci, Kadirhan Yener üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan, Ak Parti Milletvekili Adayı Esma Balaban Karacan, Serik Belediyesi Golf Kulübü Başkanı Bora Baran Yavuz verdi. Serik Belediyesi Golf Kulübü Başkanı Bora Baran Yavuz, \"Bu yıl ilkini yaptık. Bundan sonra devam edecek. Amacımız profesyonel golfçülerle amatör ve genç golfçüleri bir araya getirmektir\" dedi.