(Görüntülü) Başkan Sözlü, Sıra gecesine katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü Yüreğir İlçesi Anadolu Mahallesi\'nde Yüreğir Şanlıurfalılar Derneği tarafından düzenlenen geleneksel Sıra Gecesi etkinliğine katıldı. Eğlence öncesi konuşma yapan Yüreğir Şanlıurfalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Budan, Adana\'da çok sayıda Şanlıurfalının yaşadığını ifade ederek, Başkan Hüseyin Sözlü\'nün kendilerine verdiği her sözü tuttuğunu belirtti ve sıra gecesine teşrifleri için teşekkür etti. Başkan Hüseyin Sözlü ise konuşmasında Adana\'da yaşayan, Adana\'dan ekmeğini kazanan, evlatlarını burada büyüten herkesin doğduğu coğrafya neresi olursa olsun Adanalı olduğunu ifade ederek Gayemiz Adana\'da yaşayan her hemşerimizin burada yaşamaktan haz duyması. Milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışı her insanımızı aziz bilerek şehrimize adil olarak hizmet ediyoruz. Biz zenginliğimizin farklılıkta değil ortaklıkta olduğuna inanıyoruz. Bizde ortak payda çoktur, zengin ortak payda arayan milletlerin sıkıntısı olmaz. Onun için zenginliği farkta arayanlar aslında samimi ifadeler içerisinde değiller. Biz de ortak paydanın bize tesir ettiği kardeşlikle bir aradayız zaten. Hepinizden Allah razı olsun dedi. Konuşmaların ardından sıra gecesi başladı, katılımcılara çiğ köfte ikramı yapıldı.