(Görüntülü) Başkan Ercengiz ailesiyle sandığa gitti

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, eşi ve oğluyla oy verdi. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Özboyacı İlkokulu\'na geldi. Başkan Ercengiz, eşi Hülya ve oğlu Mehmet Ali Ercengiz ile birlikte geldiği okuldaki 1122 numaralı sandıkta oy kullandı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yurttaşlık görevimizi yaptık. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Demokrasinin gereği olan seçimler için bugün bir kez daha yurttaşın önüne sandık konuldu. Yoğun bir kampanya dönemi geçirildi. İlimize, ülkemize yakışan bir şekilde kampanya dönemini geçirdik dedi. MİLLETVEKİLİ ÖZÇELİK OYUNU AİLESİYLE KULLANDI AK Parti Milletvekili ve Adayı Bayram Özçelik, eşi Melike ve oğulları Osman ve İlhan Selim ile birlikte Türk Hava Kurumu İlkokulu\'na geldi. Ailesiyle birlikte oyunu kullanan Bayram Özçelik, Oyumuzu kullandık. Türkiye\'miz ve halkımız için hayırlara vesile olsun. Ülkemizdeki demokrasinin ilerlemesi ve gelişmesi adına, istikrar ve huzurun olduğu bir ortamda bu seçimlerin yapılıyor olması ülkemiz demokrasisi adına çok güzel bir gelişme, çok güzel bir duygu dedi.