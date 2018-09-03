(Görüntülü) Başkan Demircan'dan köy ziyareti

GİRESUN,(DHA)- BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu’nda ikamet eden vatandaşları köylerine giderek ziyaret etti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu’nda ikamet eden ve yaz aylarını memleketlerinde geçiren vatandaşlarının köylerine giderek onlara misafir oldu. Başkan Demircan, Giresun’un Çamoluk, Alucra, Şebinkarahisar ilçeleriyle, Çakılkaya, Arda, Karabörk, Aktepe, Suyurdu, Topçam ve Çamlıyayla Köyü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Demircan’a köy halkı tarafından hazırlanan yöresel yemekler ikram edildi. Köylülerin evlerine misafir olan Demircan, vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.

Köy ziyaretlerinde Başkan Demircan’a Beyoğlu AK Parti İlçe Başkanı Harun Muş da eşlik etti.

“KÖYLERİNE GİTTİĞİNİZDE EVLERİNDE SİZİ AĞIRLAMIŞ KADAR MUTLU OLUYORLAR”

Geziden duyduğu mutluğu dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “İstanbul Türkiye’nin özeti. İstanbul’un özeti de Beyoğlu. Her yıl mutlaka vatandaşlarımızın yaşadığı vilayetlerden köylerine kadar gidip Sıla-i Rahim yapıyoruz. Onları orada ziyaret ediyoruz. Bu atmosfer onları çok mutlu ediyor. Bu sene ayın sonunda Rize’den başladık ve Giresun’a geldik. Giresun’da önce Çamoluk’a geldik, şimdi Alucra’dayız. Şebinkarahisar’a geçeceğiz. Yarın yine Giresun’un merkezinden Ordu üzerinden İstanbul’umuza geri döneceğiz. Çok güzel bir ilgi alaka oluyor. Çünkü insanlar muhabbeti, misafiri evde ağırladıklarında hissediyorlar, ama köylerine gittiğinizde evlerinde sizi ağırlamış kadar mutlu oluyorlar” diye konuştu.

ŞEBİNKARAHİSAR’DA DAVUL VE ZURNA EŞLİĞİNDE KARŞILANDI

Şebinkarahisar’da halk tarafından köy girişinde davul-zurna eşliğinde karşılandı. Burada köylülerle kıraathanede çay içip sohbet etti. Ardından Başkan Demircan vatandaşlarla birlikte horon tepti.