(Görüntülü) Başkale'de kar yağışı etkili oldu

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı devam ederken birçok kırsal mahalle yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Başkale ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı birçok kırsal mahallede yollarının ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde de etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, yüksek kesimlerde kar yağışı 20 santime ulaştı. Kapanan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.