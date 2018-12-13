(Görüntülü) Başkale ve Bahçesaray'da okullara kar tatili

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 169 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Başkale\'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi, Bahçesaray\'da ise taşımalı eğitim veren bazı okulların tatil edildiği açıklandı.



Van ve çevresinde dün etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kırsal ve yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 94 mahalle ve 75 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Van kent merkezine 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale ile yaklaşık 90 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesaray ilçesinde ise kar yağışı eğitimin aksamasına neden oldu. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulması üzerine Başkale ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda, Bahçesaray\'da da taşımalı eğitim verilen bazı mahallelerde okullar tatil edildi.



Kar yağışının, bugün ve yarın etkisini sürdüreceği belirtilirken, kapalı olan yolların açılması için Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ile karayolları ekipleri yoğun bir çalışma başlattı.



