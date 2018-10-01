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(Görüntülü) Basın Ekspres yolu girişinde TIR devrildi (2)

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA) TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolu Başakşehir istikametinde saman yüklü TIR devrildi

01 Ekim 2018 20:29

İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA) TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolu Başakşehir istikametinde saman yüklü TIR devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle trafik bölgede yoğunluğu yaşandı. Kaza, TEM Mahmutbey Basın Ekspres bağlantı yolu Başakşehir istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. TEM\'den çıkarak Başakşehir yönünde seyir halinde olan saman yüklü TIR, virajı alırken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yan dönerek devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla TIR\'dan çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerin polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapanınca bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin, devrilen TIR\'ı vinç yardımıyla kaldırma çalışmaları sürüyor.

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