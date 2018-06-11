(Görüntülü) Başbakan Yıldırım, TÜSİAD heyetini kabul ediyor
İdris TİFTİKCİ-Can EROK/İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki
heyeti kabul ediyor
11 Haziran 2018 15:39
İdris TİFTİKCİ-Can EROK/İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik başkanlığındaki
heyeti kabul ediyor. Dolmabahçe Ofis\'teki kabul, basına kapalı devam ediyor.
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