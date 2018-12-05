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(Görüntülü) Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsünde yangın

 Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de bir yolcu otobüsünün motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı

05 Aralık 2018 20:30

 Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR\'de bir yolcu otobüsünün motor kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otobüste bulunan çok sayıda yolcu hemen tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde seyir halindeki Beylikdüzü-Fatih Üniversitesi hattında çalışan İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bulvar İstanbul durağının yakınında meydana gelen olayda otobüs şoförü çok sayıda yolcuyu hemen araçtan dışarı çıkardı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevler hemen söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığı ekiplerin incelemelerinin ardından ortaya çıkacak.

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