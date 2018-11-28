(Görüntülü) Bank Asya'ya talimatla para yatıran 6 kişiye gözaltı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da polis tarafından yapılan operasyonda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in talimatıyla, o dönem Bank Asya\'ya para yatırdığı ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ/PDY\'ye yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, soruşturma kapsamında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen\'in talimatıyla, o dönemki Bank Asya\'ya para yatırdığı ileri sürülen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan 9 kişiden 6\'sı gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.