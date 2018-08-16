(Görüntülü) Bandırma'da yük treninin önüne atlayan kişi öldü

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA, (Balıkesir)- BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde iddiaya göre raylara atlayan bir erkek, treninin altında kalarak can verdi.



Bandırma’dan Balıkesir’e seyir halinde olan yük treni gardan 4 kilometre uzaklıkta Sunullah Mahallesi, Çamaşır Deresi mevkiine geldiğinde iddiaya göre korkulukları aşan bir kişi önüne atladı. Trenin altında metrelerce sürüklenen 25-30 yaşlarındaki erkek, feci şekilde yaşamını yitirdi. Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Bandırma Emniyeti\'nin yaptığı ilk incelemelerde ölen kişinin sol bacağının diz altından itibaren protez olduğu tespit edildi. Kazadan sonra yük trenini kullanan 2 makinist, önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.