(Görüntülü) Balıkların ölümüne neden olanlar cezasız kalmayacak

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Söke ve Didim ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri\'nde 2 gündür meydana gelen toplu balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, balık ölümleriyle ilgili komisyon kurulduğunu ve suyu kirletenlerin tespit edilerek, cezai işlem uygulanacağını söyledi. Söke ile Didim ilçesi arasında kalan Balat Mahallesi yakınlarında, Büyük Menderes Nehri\'ndeki toplu balık ölümleri dikkat çekti. Yetkiler, sudan ve ölen balıklardan numune alıp, incelemeye götürdü. İncelemeden çıkacak sonuçlar beklenirken, bölge halkı, balık ölümlerinin kirlilik yüzünden olduğunu öne sürüp, tepki gösterdi. Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, \"Balık ölümleri ile ilgili bir komisyon oluşturduk. Adnan Menderes Üniversitesi, Devlet Su İşleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nden komisyona katılan arkadaşlar konuyu değerlendiriyor. Değerlendirme neticesinde, Büyük Menderes Nehri\'ni kirleten unsur her kimse önce onu tespit ederek, cezanın uygulanması lazım. Ayrıca bu suyu kirletmesi ve bunu sürdürmemesi için de komisyon olarak gerekli tedbirleri alacağız. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Öncelikle neden olduğunu tespit etmemiz lazım. Balık ölümlerinin sebebi, hangi kirleten ya da oksijen eksikliğine sebep veren bir kurum varsa tespit etmek için arkadaşlar çalışıyorlar\" dedi.