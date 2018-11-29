(Görüntülü) Balıkçının ağına 18'inci yüzyıla ait çapa takıldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Akçakoca ilçesinde hamsi avlanan balıkçının ağına, 18\'inci yüzyıldan Osmanlı savaş ya da ticaret gemilerine ait olduğu tahmin edilen, 2,5 metre uzunluğunda çapa takıldı. Tarihi çapa, incelenmek ve korumaya alınmak üzere Konuralp Müzesi\'ne götürüldü. Akçakoca\'da hamsi avı için denize açılan balıkçının ağına, 18\'inci yüzyıla ait olduğu düşünülen, genel olarak savaş ya da ticaret gemilerinde kullanılan çapa takıldı. Akçakoca balıkçı barınağına çıkarılan 2,5 metre uzunluğundaki çapa, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevlilerince alın Konuralp Müzesi\'nin bahçesine getirildi. Çapa, burada Düzce Üniversitesi Su Altı Araştırmaları ve Arkeoloji Bölümü\'nde görevli akademisyenler tarafından incelenerek, korumaya alınacak. Düzce Üniversitesi Su Altı Araştırmaları ve Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Ahmet Bilir çapanın 18\'inci ya da 19\'uncu yüzyıla ait olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, \"Akçakoca\'da balıkçıların ağlarına takılmış. Bizim araştırma alanımız su altı olduğu için son derece kıymetli bir buluntu oldu. 18\'inci ya da 19\'uncu yüzyıla ait bir çapa ve esas önemi ise üzerinde taşıdığı ahşap. Bu bizim için oldukça önemli, denizlerde özellikle ahşap yiyen bir kurt yüzünden ahşap ve organik malzemeler günümüze ulaşamamaktadır. Ancak bu çapada ahşap mevcut ve çok önemli bir bulgu olduğuna işaret ediyor. Bununla ilgili olarak restorasyon çalışmaları gerçekleştireceğiz. Ahşap kısmı en sağlam ve bozulmadan muhafaza edebilmek için gerekli laboratuvar çalışmalarını ve analizleri gerçekleştireceğiz. Sonrasında karbon-14 adı verilen yöntemler ile çapanın kesin tarihini tespit etmeye yönelik çalışmaları sürdüreceğiz\" dedi. \'TİCARET GEMİSİ YA DA OSMANLI- RUS SAVAŞINDAN KALMA OLABİLİR\' Ahmet Bilir, çapanın, ticaret gemisi ya da Osmanlı- Rus savaşında batan gemiye ait olabileceği üzerinde durulduğunu dile getirerek, \"18\'inci ve 19\'uncu yüzyılı düşündüğümüzde bu çapaların boyutu itibarıyla 2,5 metrelik bir çapa, bunun bir kalyona ait olabileceğini düşünüyoruz ya da bir ticaret gemisi de olabilir veya Osmanlı-Rus savaşı ile birlikte batmış bir batığa da ait olabileceğini tahmin ediyoruz. Buna yönelik su altı çalışmalarımızı da gerçekleştireceğiz\" diye konuştu. BULUNDUĞU ALANDA DALIŞ YAPILACAK Çapanın araştırmalara ışık tutacak bulgu olduğunu vurgulayan Bilir, \"Muhakkak bir yaşanmışlığı söz konusu, bu da bizi son derece heyecanlandırıyor. Bu denli korunan bir çapanın da Düzce\'nin karasularında tespit edilmiş olması bizim için son derece heyecan verici. Önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalar içinde bir umut ışığı bizim için. Buna yönelik de kurmuş olduğumuz su altı araştırma merkezinde bu tür araştırmalara ağırlık veriyoruz. Gemisi ile ilgili olarak herhangi bir batığa mı ait yoksa çapa münferit bir malzeme mi; bunu tespit etmek için bulunduğu noktada dalışlar gerçekleştireceğiz\" dedi.