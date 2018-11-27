T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Balçığa saplanmış erkek cesedi bulundu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Seyhan Gölü'nde bataklığa saplanmış halde 60 yaşlarında erkek cesedi bulundu

27 Kasım 2018 19:19

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Seyhan Gölü\'nde bataklığa saplanmış halde 60 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Polis, cesedin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Çukurova İlçesi Seyhan Baraj Gölü\'ne avlanmak için gelen balıkçı Timuçin Yıldırım, vücudunun yarısı balçığa saplanmış halde bir ceset olduğunu gördü. Hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla balçıktan çıkarttı. 60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, cesedin kimliğini belirlemek ve ölüm nedenini ortaya çıkarmak için çok yönlü soruşturma başlattı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANA Seyhan GölüPolisSeyhan Baraj GölüTimuçin YıldırımHemenOlayAdli Tıp Kurumu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24