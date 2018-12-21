(Görüntülü) Bakanlık, İznik için UNESCO'ya başvuru yapacak

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın önerisiyle UNESCO adaylık çalışmaları başlayan İznik’te yönetim alanı sınırlarının belirlenmesi toplantısı İznik Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. İznik Unesco Alan Başkanı Prof.Dr. Murat Taş, \"İznik’in Dünya Mirası Listesi’ne alınması için alanın yönetim planını da içeren bir Adaylık Başvuru Dosyası hazırlanarak ilgili kurulların onayından sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO\'ya değerlendirmek üzere başvuru yapılacaktır\" dedi. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın koordinasyon toplantısına katılan Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı İznik Belediyesi girişinde karşıladı. Toplantıya ayrıca Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Gedik, İznik Unesco Alan Başkanı Prof.Dr. Murat Taş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uzmanları, AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, alanında uzman akademisyenler katıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay günün anlam ve önemine vurgu yaptıkları konuşmalarında UNESCO’nun İznik için önemli bir adım olduğunu dile getirdiler. SÜRECE DAİR BİLGİLENDİRMELER YAPILDI İznik’te UNESCO’nun yönetim alanı sınırlarının belirlenmesi hakkında ilk olarak Alan Başkanı Prof.Dr.Murat Taş katılımcılara bilgi verdi.Taş, açıklamasında, “Koordinasyon toplantısı sonrasında, yapılan değerlendirmeler ışığında, ilgili mevzuat kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurum, uzman ve paydaş görüşleri resmi yazı ile talep edilecektir. Bu bilgiler doğrultusunda Yönetim Alanı Sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanarak başta ilgili kurumlar olmak üzere tüm paydaşlara iletilecektir. Yönetim alanı onaylandıktan sonra ise İznik’in UNESCO Dünya Mirası Adaylığı konusunda görüş bildirmek isteyen uzman ve ilgililerden oluşan paydaşların katılacağı genişletilmiş ‘Stratejik Arama Toplantıları’nın yapılması planlanmaktadır. Bu toplantılardan çıkan görüşlerle geliştirilecek Adaylık Dosyası ve Yönetim Planı çalışmaları ile süreç devam edecektir\" dedi. UNESCO\'YA BAŞVURU YAPILACAK Prof. Dr. Taş, kurulduğu günden bu yana ev sahipliğini yaptığı birçok medeniyetin kültürel izlerini taşıyan İznik\'in aslında bir miras olmaktan çok zengin,doğal ve kültürel değerleriyle gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir emanet olduğunun bilincinde olduklarını belirterek, \"İznik’in dünya mirası antik bir kent olduğu bilinci ile Unesco Dünya Miras Listesi’ne alınabilmesi için birçok çalışma yapılması planlanmaktadır. Bu süreçte başta halkımıza, İznik’teki tüm kamu kurumu temsilcilerine, sivil toplum ve meslek örgütü temsilcileri ile sürece katkı sağlayacak her türlü paydaşa önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Tüm bu çalışmalar sonucunda İznik’in Dünya Mirası Listesi’ne alınması için alanın Yönetim Planını da içeren bir Adaylık Başvuru Dosyası hazırlanarak ilgili kurulların onayından sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO\'ya değerlendirmek üzere başvuru yapılacaktır” dedi. BURSA TURİZMDE HAK ETTİĞİ NOKTAYA GELECEK Bursa Valisi Yakup Canbolat alan yönetimi kavramı ile ilçe sınırlarında yer alan sit alanları ve ören yerleri ile bunların etkileşim alanlarının doğal bütünlük içerisinde korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Bu hedef doğrultusunda tüm paydaşlar arasında koordinasyon sağlanmasının kamu kaynaklarının verimli kullanılmasında büyük katkılar sağlayacağını söyleyen Vali Canbolat, “Nihayetinde hepimizin ortak hedefi, bu güzel ilçenin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde daimi yerini almasıdır” ifadelerini kullandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise konuşmasında, İznik’in de turizm anlamında çok büyük değerlere sahip olduğunu dile getirdi. Diğer 16 ilçedeki tanıtılabilir değerlerin de ortaya çıkartılmasıyla birlikte meydana gelen sinerjinin Bursa’da yaşayan herkese yeteceğini kaydeden Başkan Aktaş, “Bursa, turizm anlamında alternatif şehirlerden farklı olarak çok ciddi bir alt yapıya sahip. Özellikle tanıtım argümanlarını en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Bursa, turizmde hak ettiği noktaya gelecek. Bunun için elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik, çekinmeyeceğiz” dedi. İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar ve İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, Bursa Valisi Yakup Canbolat’a İznik’e gerçekleştirdikleri ilk ziyaret dolayısıyla İznik çinisi takdim etti. Toplantı gün boyunca alanında uzman akademisyenler tarafından sunulan görüşler ile devam etti.