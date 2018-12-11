(Görüntülü) Bakan Varank, Vehbi Koç Kongre Merkezi'nin açılışını yaptı

Eyüp KELEBEK- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, Vehbi Koç Kongre Merkezi ve TÜYAP Fuar Merkezi; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank\'ın da katıldığı törenle açıldı. Bakan Varank, törende yaptığı konuşmada, \"Bu merkezde büyük başarılara imza atılacağına inanıyorum. Hem ekonomik hem sosyal faydalar sağlayacak bu merkez ilimizin rekabetçi gücünü daha da artıracak\" dedi. Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi ve TÜYAP Fuar Merkezi\'nin açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, CHP Milletvekili Utku Çakırözer, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding CEO\'su Levent Çakıroğlu, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ile çok sayıda davetli katıldı. \'ESKİŞEHİR EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK\' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank törende yaptığı konuşmada, 2013 yılında Eskişehir\'in Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu anımsatarak, şunları söyledi: \"Bu süreçte şehrimize birçok kalıcı eser bıraktık. Tarihi eserlerin restore edilmesinden gençlik merkezlerine, parklardan bilim kültür sanat merkezlerine kadar pek çok nitelikli hizmeti ve eseri Eskişehir\'e kazandırdık. Şimdi Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği, Eskişehir, 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti ilan edildi. Açılışını yaptığımız bu merkez Eskişehir ekonomisine hizmet sektörü başta olmak üzere önemli katkılar sağlayacak. Burası kamu-özel sektör iş birliğinin somut bir örneği. Ben inanıyorum ki bugün sadece bir binanın açılışını yapmıyoruz. Eskişehir\'i önümüzdeki dönemlerde farklı bir cazibe merkezi haline getirerek markalaşmasına katkıda bulunacak önemli bir adımı atıyoruz. Bu merkezde büyük başarılara imza atılacağına inanıyorum. Hem ekonomik hem sosyal faydalar sağlayacak bu merkez ilimizin rekabetçi gücünü daha da artıracak.\" \'BİRÇOK DÖNÜŞÜMÜ ESKİŞEHİR BİZİM ZAMANIMIZDA YAŞADI\' Son 16 yılda Eskişehir\'e 21 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını belirten Bakan Varank şöyle konuştu: \"Bu hizmetlerin en büyük şahitleri siz Eskişehirlilersiniz. Ben bu program için sabah 08.40\'da Ankara\'dan yüksek hızlı trene bindim. Şu anda buradayım. Allah nasip ederse de programdan sonra tekrar trene binerek Ankara\'daki başka bir programa yetişeceğim. CHP Milletvekilimiz Utku Çakırözer ile beraber geldik. Kendisine de sordum kendisi de bu trenin ne kadar faydalı olduğunu, Eskişehir\'e katkılarını takdir etti. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Şehri İstanbul, Ankara ve Konya ile bağlayan hızlı trenle Eskişehir\'i adeta çekim merkezi haline getirdik. Ulaştırmanın yanında sağlıkta, eğitimde, tarımda, sanayide birçok değişim ve dönüşümü Eskişehir bizim zamanımızda yaşadı. İlimiz yatırım teşviklerinden etkin bir şekilde faydalandı. Farklı sektörlerde düzenlenen 466 teşvik belgesiyle 9,3 milyar liralık sabit sermaye yatırımını destekledi. Yine bu yatırımlar sayesinde 15 bin 163 kişiye yeni iş imkanları oluşturduk. Eskişehir teknoloji geliştirme bölgesinde bugün 125 firma faaliyet gösteriyor. Bakanlığımız bu bölgeye 13,5 milyon liralık ödeme yaptı. Geldiğimiz noktada 320 milyon dolarlık ihracat yapan bir teknoparktan bahsedebiliyoruz.\" \'TÜRKİYE YAYINCILIKTA 6\'NCI SIRAYA YÜKSELDİ\' Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise törende yaptığı konuşmada, yayıncılık sektöründeki gelişmelerle ilgili bilgiler verdi. Kocatürk, şöyle dedi: \"Türkiye yayıncılığı, 2017 yılında üretilen 60 bin 335 yeni başlık üretimiyle IPA Uluslararası Yayıncılar Birliği verilerine göre ülke sıralamasında 6\'ncı sıraya yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na bağlı ISBN Ajansı\'ndan aldığımız bilgilere göre 2018 yılında 11 ayda 61 bin 405 yeni başlık üretildi. Ülkemizde yeni başlık sayılarında artış var. 2017 ve 2018\'in ilk 11 aylık verilerini karşılaştırdığımızda; yetişkin kurgu alanında 9 bin 42 adet başlıkla yüzde 7,06\'lık, yetişkin kültür alanında 10 bin 663 başlıkla yüzde 5,06, eğitim alanında 20 bin 460 adet başlıkla yüzde 32,07, akademik alanda 9 bin 193 başlıkla yüzde 31,82 artışlar söz konusu.\" \'ESKİŞEHİR\'E DUYDUĞUMUZ GÜÇLÜ GÖNÜL BAĞININ SEMBOLÜ\' Koç Holding CEO\'su Levent Çakıroğlu ise konuşmasında, \"Bugün açılışını yaptığımız Vehbi Koç Kongre Merkezi, Eskişehir\'e duyduğumuz güçlü gönül bağının bir sembolüdür. Kurucumuz Vehbi Koç\'un \'Ülkem varsa ben de varım. Demokrasi varsa hepimiz varız\' sözünün ışığında kuruluşumuzdan beri, ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlıyoruz\" ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler; Bakan Mustafa Varank ve Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç\'a takdimlerde bulundu. Bakan Varank ve beraberindekiler daha sonra açılış kurdelesini kesti. AVCI\'YA KİTAP HEDİYE ETTİ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılış törenin ardından kitap fuarını gezdi. Bakan Varank; Milli Eğitim, Kültür ve Turizm eski bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı\'ya kitap hediye etti.