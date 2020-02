(Görüntülü) Bakan Soylu: Türkiye'de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu var -1

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL DHA- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul\'da Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün \"Narkotim Temel Eğitim\" sertifika törenine katıldı.



Törene Bakan Soylu\'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldı.





Bakan Süleyman Soylu, \"İçişleri bakanlığı görev alanındaki, ülkemizin en önemli sorunlarını sıralarken; terör, uyuşturucu, asayiş ve trafik sorununu saymak durumunda kalıyoruz. Bunlardan trafik, tamamen bizimle ilgili bir meseledir. Ama terör ve uyuşturucu, küresel ve birbirini besleyen meselelerdir. Uyuşturucu terörü finanse ediyor, terör de uyuşturucuya kanal açıyor, kullanıyor ve dağıtımını yapıyor. Uyuşturucu meselesinde organize suç örgütleri, artık doğrudan terör örgütleriyle ilişki ve bağlantı kuruyor. Hatta bazen şirket birleşmeleri gibi terör örgütlerinin çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor\" dedi.





SİGARAYA DİKKAT ÇEKTİ



Soylu, \"Bir taraftan uyuşturucuyla mücadele ediyoruz. Ama bilmenizi isterim ki terörle mücadele sadece güvenlik kuvvetlerimizin yapacağı mücadele elbette önemli bir pay tutmaktadır. Ama her alınan bir dal sigara dahi terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktadır. Bu kadar açık ve nettir, hiç kimse alınmasın. Türkiye\'de alınan kaçak bir dal sigara direkt terör örgütlerinin finansmanına ve onların değirmenine ciddi bir şekilde katkı sağlamakta, su taşımaktadır\" şeklinde konuştu.





\"TÜRKİYE\'DE HAPİSHANELERDE EN ÇOK UYUŞTURUCUDAN TUTUKLU VAR\"



Uyuşturucunun kullanımı noktasında İstanbul\'un önemli riskler barındırdığını ifade eden Bakan Süleyman Soylu, \"Tüm Türkiye\'deki narkotik olayların üçte biri, tek başına İstanbul\'da gerçekleşiyor\" dedi. Soylu şöyle devam etti: Tüm Türkiye\'deki üniversite öğrencilerinin sayısının yaklaşık olarak yine üçte biri, İstanbul\'da yaşıyor. Ve ilginç bir detay, yüz bin nüfusa göre en fazla uyuşturucu kullanımı olan 10 ilçeye baktığınız zaman ne sosyal yapı açısından, ne gelir dağılımı açısından, belli bir ortak nokta göremiyorsunuz. İlk on ilçe içinde Fatih de var, Kadıköy de var, Adalar da var, Esenler de var. Öte taraftan yüz bin nüfusa göre en az uyuşturucu kullanan ilçelerde de bir ortak özellik yok. Eyüp de Kağıthane de Başakşehir de Ümraniye de Sultanbeyli de aynı listenin içinde. Bu sonuçlar, aslında uyuşturucunun ne kadar girift ve modellenemez bir yapı ile topluma dağıldığını göstermektedir. Yani sahanın her yerine basmak zorundayız. Oturanların profillerine bakarak bölgeler arasında birtakım ezberlerle hareket edemeyiz. Tehlike her yere eşit olarak dağılmıştır ve kaybedecek bir dakikamız bile yoktur. İstanbul\'da polis bölgesinde 2017\'de 47 bin 226, bu yıl ise 36 bin 190 şüpheli yakalanmıştır. Geçen yıl 5 bin 891 kilogram esrar ele geçmiş, Mayıs ayı sonu itibarıyla bu rakam 2 bin 963 kilogram olmuştur. Sadece esrardan örnek verdim, liste çok uzun. Ancak geçen yıla göre birçok kalemde oransal olarak artışlar olduğu açıkça görülmektedir. Halihazırda Türkiye genelinde uyuşturucu suçundan tutuklu kişi sayısı 13 Ağustos itibariyle 14 bin 164 kişi. Bir algı var toplumda. Buna da sizler müsaade etmeyin. Deniliyor ki \'biz yakalıyoruz, mahkeme serbest bırakıyor. Size hapishanelerde tutuklu sayısını söylüyorum; 57 bin. Yani şu anda Türkiye\'de hapishanelerde en çok uyuşturucudan tutuklu var\"





OKULLARA YENİ PROJE



Okullarla ilgili projelerin devam ettiğini hatırlatan Bakan Soylu, \"Türkiye\'de özellikle öncelikli olarak belirlediğimiz okullara polis vereceğiz okulun etrafı ve çevresine. Aynı zamanda onları özel güvenlik birimlerimizle beraber bir şekilde entegre edeceğiz. Aynı zamanda oluşturduğumuz kameralarla onları kent güvenlik kameralarıyla entegre edeceğiz. Kaymakamımız, ilçe emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, okul müdürlerimizle hep beraber geçen yıl yaptığımız gibi, okullardaki olay sayısını azaltacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla daha üst bir noktaya geçiyoruz. Çok daha iyi bir noktaya gelecek. Arkadaşlarımız bütün teknik çalışmaları bitirdiği andan itibaren bunu Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte, hatta Aile ve Çalışma Bakanlığımızla birlikte kamuoyuyla paylaşacağız. Bu topyekun bir çalışmadır, bu çalışmadan en iyi şekilde çıkacağınıza inancım tamdır\" dedi.





\"ÜLKE GENELİNDE 286 DEDEKTÖR KÖPEK GÖREV YAPIYOR\"



Soylu, \"Uyuşturucu ve narkotik madde arama branşında ülke genelinde 286 dedektör köpek görev yapıyor. Bunların sayısını arttırmak için de çalışmalarımız devam etmektedir. Uyuşturucu ile mücadelede en önem verdiğimiz projelerden birisi de \'Narkotim Projesi\'dir. 11 aralık 2014 tarihinde 11 pilot ilde hayata geçirilmiş olup, halen 50 ilde faaliyetlerine devam etmektedir. Projenin başlangıcından itibaren gerçekleştirdiği operasyonlarla 48 bin 859 olaya müdahale etmiş 87 bin 216 kişiye adli işlem yapılmış ve toplam 30 bin 129 şahıs tutuklanmıştır. İstanbul\'daki narkotim operasyon sayısı 2017 yılında 4 bin 256, tutuklu sayısı 3 bin 533 olarak gerçekleşmiştir\" şeklide konuştu.





İSTANBUL\'A 800 PERSONEL



Program sonunda Türkiye genelinde \"Narkotik Temel Eğitimiöni tamamlayan bin polise sertifikaları verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadelede uzmanlaşmış yetkin personel sayısının artırılması amacıyla da İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayan 800 personele 04-15 Ağustos tarihleri arasında 2 grup halinde \"Narkotik Temel Eğitimi\" verildi.