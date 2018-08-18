T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Bakan Soylu, Kırıkkale'deki denetlemeleri takip etti (4)

BAKAN SOYLU, YOLCULARA LEBLEBİ DAĞITTI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karayoluyla Çorum'un Osmancık ilçesine geldi

18 Ağustos 2018 13:06

BAKAN SOYLU, YOLCULARA LEBLEBİ DAĞITTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karayoluyla Çorum\'un Osmancık ilçesine geldi. Burada D100 Karayolu\'nda polis kontrol noktasında gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı. Durdurulan araçlardaki sürücüler ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Soylu, çocuklara düdük, çikolata ikram ederken vatandaşlara şapka ve broşür dağıttı. Soylu, durdurulan bir yolcu otobüsüne de binerek yolcularla sohbet edip, şapka verdi. Soylu yapılan trafik uygulaması ve yol durumu ile ilgili bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BAKAN SOYLU YOLCULARA LEBLEBİ DAĞITTI İçişleri Bakanı Süleyman SoyluOsmancıkBurada D100 KarayoluDurdurulanBakan SoyluSoylu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24