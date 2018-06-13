(Görüntülü) Bakan Soylu: Kandil operasyonuyla PKK denilen böcek yuvasını tarihe gömeceğiz (2)





Nursima KESKİN- Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, \"Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonuyla gerekli dersi verdik. İnşallah şimdi de Kandil operasyonuyla PKK denilen böcek yuvasını tarihe gömeceğiz\" dedi.



Jandarma Genel Komutanlığı\'nın 179\'uncu yıl dönümü dolayısıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Kültür Sitesi\'nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcıları, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Lutfihak Alpkan, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, komutanlar ve jandarma erleri katıldı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma\'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, teşkilatın önemini vurguladı. Türkiye\'nin terörle mücadelede çok başarılı olduğunu kaydeden Bakan Soylu, şunları söyledi:



\"2017’de imha edilen in sayısı 1807. Yılbaşından bugünde kadar 684 sığınak ve barınak yok edildi. 11 Haziran itibarıyla 32 bin 730 terör operasyonu gerçekleştirildi. 11 Haziran itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 548. Bütün bunlar elbette ki bir iradenin çalışmanın yapılan yatırımların ürünüdür. Bütün bunlar güçlü bir devletin yapabileceği işlerdir. Sağdan soldan borç alarak, silah alacak parayı faizle borçlanarak, başka ülkelerin nazını çekerek, bu mücadeleyi başaramazsınız. Kendi evlatlarınız bir şeyler üreterek, kasanızda kendi paranız olmalıdır. Elbette ki bir şeyler alacaksınız; ama karşınızdaki muhatabınız bilmelidir ki bu ülke bize muhtaç değildir. Bu devlet güçlü bir devlettir. Bu millet sıkıştırmaya, oyun oynamaya gelmez bir devlettir. Türkiye bugün Allah’a çok şükürler olsun ki kendi kararını kendisi veren, kendi göbeğini kendisi kesen, kimseden icazet almayan bir devlettir. Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonuyla gerekli dersi verdik. İnşallah şimdi de Kandil operasyonuyla PKK denilen böcek yuvasını tarihe gömeceğiz. Biz terörle mücadelede çok başarılıyız, Allah nazarlardan korusun. Bir işi yaptık hepinize çok teşekkür ediyorum. Terörle mücadelede mücadeleyi demokrasinin hukuk çerçevesi içinde gerçekleştirdik. Yaptığımız bir tek operasyon, attığımız bir adım kimse tarafından eleştirilmedi. Yoksa ensemizde boza pişirirlerdi.\"



