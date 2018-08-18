(Görüntülü) Bakan Soylu, Bolu'da 'Kırmızı Düdük' uygulamasına katıldı

Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),(DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, \'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\' projesi kapsamında Bolu\'nun Gerede ilçesinde yol uygulamasına katılarak, durdurulan araçlardaki çocuklara düdük, şapka ve tişört verdi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle geldiği Gerede\'de, Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Soylu, Karadeniz Bağlantı Yolu\'nun Gerede-Karabük istikametinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasına katılarak emniyet yetkililerinden trafik durumu ve kaza sayıları ile ilgili bilgi aldı. Bakan Soylu, daha sonra polis memurlarıyla bayramlaştı. Yolda yapılan uygulama kapsamında durdurulan araçların sürücü ve yolcularıyla sohbet eden Süleyman Soylu, araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük, şapka ve tişört hediye etti. Bakan Soylu polis memurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra yol üzerinde bulunan bir dinlenme tesisine girdi. Soylu burada vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, Bakan Soylu ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Süleyman Soylu, daha sonra helikopterle Ankara\'ya doğru yola çıktı.