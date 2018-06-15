(Görüntülü) Bakan Soylu, bayram namazını Yüksekova'da kıldı (2)

SOYLU\'DAN YÜKSEKOVA\'DA ELE GEÇİRİLEN PKK CEPHANELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari\'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka Dağları\'nda vatan nöbeti tutan askerleri ziyaret edip, bayramlarını kutladı. Helikopterle İkiyaka Dağları\'na giden Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, \"Hakkari\'deki operasyonlarda, 116 kalaşnikof, 1 doçka, 5 piyade tüfeği, 3 güdümlü tanksavar mühimmatı, 13 biksi makineli tüfek, 5 RPG-7, 7 keskin nişancı tüfeği, 1 bomba atar, 1 adet av tüfeği, 217 el bombası, 239 taarruz tipi el bombası ele geçirildi. Bunun ötesinde de aldığımız bilgi çerçevesinde, yaklaşık 2 kamyon mühimmat ele geçirildi. Özellikle terör örgütünün çok önemli bir cephaneliğini ele geçirilmiş oldu. Bu operasyonu yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.Allah razı olsun\" dedi. KANDİL, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BÖCEK YUVASI TSK\'nın Kandil\'e yönelik operasyonlarını da değerlendiren Bakan Soylu şöyle konuştu: \"Daha önce defalarca söyledik ve söyleyeceğiz. Kandil bizim için özellikle terör örgütünü bir tarafta psikilojik, bir taraftan lojistik harekatını, bir taraftan da terör örgütünün uluslararası ilişkilerini düzenlemeye çalıştığı bir böcek yuvası. Şükürler olsun, Fırat Kalkanı, aynı zamanda Zeytin Dalı ve iç güvenlik operasyonu yapan TSK, güvenlik birimlerimiz, jandarmamız, polisimiz, korucularımız hep birlikte büyük bir mücadele ve bu mücadelenin sonunda da hissedilir, bütün rakamlarıyla yansıyan bir başarı elde etmişlerdir. Kandil\'deki bu böcek yuvası kalmıştı. İnanıyorum ki; çok yakın zaman dilimi içinde buraya yönelik ve burada böcek yuvasına yönelik gerekli adım atılacaktır. Milletimiz, bu konuda rahat olsun. Artık Kandil\'in sırası gelmiştir. Burada Kandil\'i temizledikten sonra, Türkiye\'nin gerek sınır güvenliği, gerek PKK ile olan terörle mücadelesi olsun çok daha emin adımlarla sürdürülecektir. PKK terör örgütüne ve onu destekleyenlere bir darbe daha indirilecektir. Bu konuda çok rahatız. Bu operasyonlar, bizim imkan ve kabiliyetlerimiz çerçevesinde rahat yapılacak operasyonlardır. Teknolojimiz, beşeri yeteneklerimiz ve operasyon kabiliyetlerimiz, bunu ülkemiz milletimiz adına başarılabilecek düzeydedir. Türkiye uzun yıllardan beri kendisini meşgul eden Kandil gibi bir dertten de kurtulacaktır. Güçlü olursanız, bunu başarabilirsiniz. İnanıyorum ki; milletimiz o günü görünce çok daha rahatlayacaktır. Doğu ve Güneydoğu\'da kardeşlerimiz yıllardan beri Kandil\'in ortaya koyduğu ve kendilerini rahatsız eden bu gidişattan kurtulmuş olacaktır. Bunun bölgede önemli bir rahatlık getireceğini söylemek isterim.\"