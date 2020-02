(Görüntülü) Bakan Soylu, bayram namazını Yüksekova'da kıldı (1)

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde kıldı. Vatandaş ve askerlerle bayramlaşan Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde terörle mücadelede önemli başarılar elde edildiğini söyledi. ​Yüksekova\'ya özel uçakla gelen İşiçleri Bakanı Soylu, Selahattin Eyyubi Havalimanı\'nda Vali Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dibberoğlu ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Bayram namazını ilçedeki İhsaniye camiinde kılan Bakan Soylu, burada vatandaşlarla bayramlaştı. Bakan Soylu, daha sonra Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı\'na geçerek, kahvaltıyı askerlerle yapıp, bayramlarını kutladı. TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU Burada terörle mücadele vurgusu yapan Bakan Soylu,\"Geçen yıldan bugüne, terörle mücadele, asayiş ve diğer görevlerimizde çok büyük mesafaler alındı ve bugün ülkemiz huzur içindeyse, burada birlikte oturduğumuz, kahvaltıyı birlikte yaptığımız, çok kıymetli arkadaşlarımızın büyük katkıları vardır. Milletimiz size duacı. Milletimiz, evinde huzur içinde oturmasını, çalışmasını, evine gitmesini, işine gitmesini sağlamak ve bunu temin ettiyse, biliniz ki siz kahraman güvenlik güçlerimizin sayesinde olmuştur. Bu millet her daim dualarıyla sizlerle. Bizim için bayramlar, millet olmanın, en önemli yapı taşlarından biri. Bazen cenazelerde omzumuzda tabut taşıyarak, bazen şehidimizin arkasından binlerce insan tekbir getirerek, bazen düğünlerimizde halay oynayarak, horon oynayarak, mezarları ziyaret ederek, bu ülkeye göz dikenlere haddini bildirerek, en iyi üretimi biz yaparak, tarihimizle geçmişimizle övünerek millet oluyoruz\" dedi. Ramazan ayının huzur ve bereket ayı olduğunu söyleyen Bakan Soylu, \"Bu mübarek ayda ülkemiz, milletimiz, ailemiz için dua ettik. Milletimiz, pusu kurmaya çalışanlara, \'Allah fırsat vermesin\" diye dua etti. Milyonlarca insan, sadece kendi ülkemizde değil, başka ülkelerde Müslüman olan ve Müslümanca yaşayan, ama bu Anadolu yurdunu kendi yurdu olarak belleyen milyonlarca insan da ülkemiz için dua etti. Burada oturduğunuz yerde, öyle bir tablo sergiliyorsunuz ki; bu milleti güç kuvvet veriyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere selam, sevgi, muhabbet ve bayram dileklerini getirdim. İnşallah bu duamız bir taraftan Allah\'ın katında kabul edilecek ve inanıyorum ki; bugün her biriniz ailelerinizle konuştuğunuzda bayram ikliminin huzur ortamıyla buluşmasına vesile olacak. Her günümüz bayramın huzuru içinde olsun\" diye konuştu.