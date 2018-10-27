(Görüntülü) Bakan Pakdemirli'den 'destekleme artışı' açıklaması

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, lisanslı depolarda ilave kira, nakliye ve analiz desteği tebliğinin Resmi Gazete\'de yayımlandığını belirterek, \"Destek miktarımız hububatta 3 liradan 6 liraya, pamukta 7 liradan 14 liraya, fındık, zeytin ve kapsama giren meyvelerde 10 liradan 20 liraya ton bazında olmak üzere yükseltilmiştir. Ayrıca nakliye desteği de 25 lira ton, analiz desteği de 25 lira parti başına olmuştur\" dedi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bazı milletvekilleri, oda ve borsa başkanları ile üreticilerin katılımıyla, kentteki bir otelde düzenlenen \'Tarım ve Orman Sektörü ile Buluşma Toplantısı\'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, birlikler ve kooperatiflerin üreticiye faydalı işler yapması gerektiğini belirterek, bu konuda kısa zamanda çözüm bulmayı umut ettiklerini söyledi. TARIM ARAZİLERİNDE \'KİRA\' DÖNEMİ Tarım arazilerini çiftçilere kiraya vermeye başladıkları kaydeden Pakdemirli, şunları söyledi: \"Bakanlığımızın iki ayağı var. Birincisi \'üreticimizi koruyacağız\', diğer ayağımız da \'tüketicimizi kollayacağız\' diyoruz. Üreticimiz de enflasyona ezilmeden hakkaniyetli bir para alacak, tüketicimiz de enflasyonun çok üzerinde fiyatlarla karşılaşmayacak. Biz aslında, ağırlıklı olarak üretici tarafında olmamıza rağmen tüketici tarafındaki fiyat artışlarından da şu veya bu şekilde sorumlu bir bakanlığız. İki tarafı da takip ediyoruz. 218 bin çiftçimize 125 milyon lira inşallah destek sağlıyor olacağız. İsterse çiftçimize 10 yıl sonra bu araziyi alacak.\" ÜRÜNLERDE İNDİRİM, DESTEKLERDE ARTIŞ Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında çeşitli ürünlerde yüzde 10 indirim sağladıklarını ve bu programa katılarak destek verdiklerini kaydeden Pakdemirli, \"Şimdi enflasyon yüksek çıksa ne olur, düşük çıksa ne olur\' diyeceksiniz. Eğer bir ülkede enflasyon yüzde 10 olursa faizler yüzde 15, enflasyon yüzde 20 olursa faizler yüzde 25, enflasyon yüzde 30 olursa faizler yüzde 35 olur, 40 olursa yüzde 45 olur. O yüzden enflasyonun bu yıl içerisinde performansının iyi çıkartılması çok önemli. Bu konuda da burada bulunan herkesten, üreticilerden, sanayicilerden, yapabilecekleri ne varsa desteklerini bekliyoruz\" diye konuştu. DESTEKLEME AÇIKLAMASI Buğday ve arpa ile ilgili son dönemde çiftçinin kafasının karıştığını belirten Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: \"Çünkü tarım sektörü ister istemez ekonomik hareketlilikten etkilenen bir sektör. Ekonomik hareketlilik tarım sektöründe diğer sektöre göre daha fazla etkiliyor. Çünkü tarım sektörü dünyadaki fiyatlarıyla fiyatlandırılan bir sektör. Bu anlamda çiftçideki kafa karışıklığını önceden tespit etmek ve ülke için önem arz eden ürünlerin de üretilmesini sağlamak için desteklemelerle teşvik etmek ve yönlendirmek anlamında gereğini yapıyoruz. Buğday ve arpada destekleme miktarını 5 kuruştan 10 kuruşa çıkarılmıştır. Altını çizerek tekrar söylüyorum; buğday ve arpada dünya fiyatlarıyla alıyor olacağız. Hububata özel gübre desteğini de dekarda 4 liradan 8 liraya çıkarıyoruz. Bu desteklememiz yeterli değilse bunları tekrardan konuşmaya açığız. Tarım sektörünün ekonomik lisanslı depolarda ilave kira, nakliye ve analiz desteği tebliği bugün Resmi Gazete\'de yayınlandı. Destek miktarımız hububatta 3 liradan 6 liraya, pamukta 7 liradan 14 liraya, fındık, zeytin ve kapsama giren meyvelerde 10 liradan 20 liraya ton bazında olmak üzere yükseltilmiştir. Ayrıca nakliye desteği de 25 lira ton, analiz desteği de 25 lira parti başına olmuştur.\"