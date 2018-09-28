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(Görüntülü) Bakan Kurum: Şehirlerimize gidip, yerinde tespit yapıyoruz (2)

TOKİ BORÇLARI ENFLASYONUN ALTINDA GÜNCELLENECEK Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşları yakından ilgilendiren daha önce kendilerinden konut almış vatandaşlarla alakalı olarak yine Toplu Konut İdaresi başkanlıklarının borçların güncelleme

28 Eylül 2018 20:00

TOKİ BORÇLARI ENFLASYONUN ALTINDA GÜNCELLENECEK Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, vatandaşları yakından ilgilendiren daha önce kendilerinden konut almış vatandaşlarla alakalı olarak yine Toplu Konut İdaresi başkanlıklarının borçların güncellemesiyle ilgili çalıştığını belirterek, şunları söyledi: \"Bunların güncellenmesi, borçların güncellenmesi noktasında enflasyonun daha altında güncellemeyi meydana getirecek bir düzenleme yapılıyor. İnşallah önümüzdeki süreçte vatandaşlarımıza bunları da duyuracağız. Şu an enflasyon Tefe-Tüfe ortalaması 18- 20 bile olsa biz bunların daha altında bir düzenlemeyle vatandaşlarımıza o manada bir imkan sunuyor olacağız.\"

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