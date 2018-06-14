(Görüntülü) Bakan Kurtulmuş: Terörün Türkiye'ye maliyeti 1.5 trilyon dolar

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, terörle mücadele konusuna değinerek, \"Türkiye’nin teröre, harcamış olduğu bütün alternatif maliyetleriyle 1.5 trilyon dolar bir kaybımız var\" dedi.



Çeşitli incemele ve temaslarda bulunmak üzere Bingöl\'e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Vali Ali Mantı\'yı makamında ziyaret etti. Valilik makamında gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Kurtulmuş, Türkiye\'nin terörden kurtulması gerektiğini ifade ederek, terörün sonlanmaya yaklaştığını söyledi. 1984 yılından bu yana Türkiye\'nin terörle mücadelede 40 bin insanın hayatını kaybettiğini anlatan Bakan Kurtulmuş, mücadele kapsamında 1.5 trilyon dolar da para harcandığını ifade etti.



PKK, DEAŞ ve FETÖ örgütlerinin hiç birinin sadece kendisinden ibaret olmadığına vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, uluslararası anlamda destek olmazsa, hiçbir örgütün bir haftadan fazla dayanamayacağını dile getirdi. Terör örgütlerine silah, istihbarat ve siyasi destek verildiğini aktaran Bakan Kurtulmuş, \"1984’ten itibaren gelişen olaylar sonucu Türkiye’nin teröre, harcamış olduğu bütün alternatif maliyetleriyle 1.5 trilyon dolarlık bir kaybımız var. 40 bine yakın insanımız öldü, binlerce insanımız şehit oldu. Bu ağır bedel Türkiye için büyük bir yüktür. Türkiye’nin bundan kurtulması gerekiyor. Türkiye’de bu terör örgütlerini destekleyen siyasi lojistik, askeri destek veren, onlara silah sağlayan çok sayıda yabancı güçlerin olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri bir şekilde sonlanmaya doğru geldi\" diye konuştu