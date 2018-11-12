(Görüntülü) Bakan Koca'dan Hakkari ve Şırnak'ta yaralanan askerlere ziyaret

ANKARA (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavisi devam eden askerleri ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı. Bakan Koca, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi\'ndeki Ortaklar Köyü üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada ve Şırnak\'ta PKK terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne getirilen askerleri ziyaret ederek durumlarını öğrendi. Yaralı askerlerin aileleriyle de görüşen Sağlık Bakanı Koca, \"Hakkari’den 5, Şırnak’tan da 2 yaralı askerimizin tedavisi Ankara’da devam ediyor. Yaşanan bu iki elim vakada diğer kurumlarımızla organize bir şekilde yaralı askerlerimizi ambulans uçaklarımızla hastanelerimize naklettik. En kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız\" dedi.