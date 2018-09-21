(Görüntülü) Bakan Kasapoğlu'ndan Altınordu'ya ziyaret

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -



GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu\'nun Torbalı\'da bulunan Metin Oktay Yerleşkesi\'ni ziyaret etti. Kasapoğlu\'nu Başkan Seyit Mehmet Özkan, yönetim kurulu, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve altyapı oyuncuları karşıladı. Tüm teknik ekip ve genç futbolcularla teker teker selamlaşan Kasapoğlu, ardından tesislerde incelemelerde bulundu. Seyit Mehmet Özkan, sporcu sağlık ünitesi, yemekhaneler, idari binalar ve sahaları Kasapoğlu\'na gezdirip bilgilendirmede bulundu.



Metin Oktay Yerleşkesi\'ni oldukça beğendiğini söyleyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ardından açıklamalarda bulundu. Serpil Hamdi Tüzün Sahası\'nda kurulan platformda konuşan Kasapoğlu, yeni sezonda ilk kulüp ziyaretini Altınordu\'ya gerçekleştirdiğini söyledi.



Altınordu\'dan övgüyle bahseden Bakan Kasapoğlu, \"Adını büyük Türk İmparatorluğu Altınordu\'dan, renklerini Kurtuluş Savaşımızda dökülen ecdat kanı ile sağlamlığın ve gücün simgesi çelikten alan bu müstesna kulübümüzde olmaktan gurur duyuyorum. Yeni sezonda ilk kulüp ziyaretimi buraya yapmamın elbet bir sebebi var. Öncelikle kuruluş felsefesine uygun olarak ülkemizin medarı iftiharı olan genç futbolcuları yetiştirme görevini layıkıyla yerine getiren Altınordu\'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu vesileyle genç yeteneklerimize desteğimizi buradan güçlü biçimde ifade ediyorum. Dünyada ve ülkemizde birçok alanda olduğu gibi devir artık iktisat ve üretim devridir. Allah\'a şükürler olsun ki ülkemizin insan kaynağı oldukça gençtir\" diye konuştu.



\"KALİTELİ SPORCU YETİŞTİRMEK BAŞARININ EN ÖNEMLİ FAKTÖRÜ\"



Genç kaynağın spor özelinde verimlilik ve etkinliğinde bazı sıkıntıları olduğunu ifade eden Kasapoğlu, \"Bu sıkıntıların birçok tarihsel ve yapısal sebebi var. Özellikle taraftar ve sporseverler nezdinde oluşmuş eksik ya da yanlış bilgilerin etkisi de göz ardı edilmemelidir. Öncelikle bu eksik veya yanlış bilgilendirmelerin bazılarına değinerek bu konuların kamuoyunda sorgulanmasını, tartışılmasını isterim. Tüm branşlarda olduğu gibi futbolda da iyi ve kaliteli sporcu yetiştirmek başarının en önemli faktörlerinden biridir. Hatta başarının sürekliliği adına en önemli mihenk taşı üretimin devamlılığıdır\" şeklinde konuştu.



\"DÜNYA FUTBOLUNUN KULÜPLER BAZINDA MERKEZİ AVRUPA\'DIR\"



Dünya futbolundan örnekler veren Mehmet Kasapoğlu, \"Dünya futbolunun kulüpler bazında merkezi Avrupa\'dır. Avrupa\'nın en başarılı kulüplerine bakarsak transferlerin yanında üretimin ne kadar önemli olduğunu gözlemleyebiliriz. Son 4 sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan İspanya\'dan Real Madrid\'in bu sezonki 27 kişilik kadrosunda altyapısından 9, toplamda 17 İspanyol futbolcusu var. Barcelona\'nın kadrosunda ise altyapıdan gelen 8 futbolcusu var. İngiliz temsilcisi Manchester City\'nin kadrosunda ise altyapıdan hiç futbolcusu yok\" ifadelerini kullandı.



\"Bence başarılı modeller üreten kulüplerden çıkıyor\" diyen Bakan Kasapoğlu, \"Üretimi, takibi kuvvetli kulüpler kadrolarını iyi yabancılar ile destekleyerek sürdürülebilir başarı elde ediyor. Porto, Benfica, Lyon gibi bazı kulüpler altyapıdan yetiştirdikleri oyuncuları ihraç ederek maddi anlamda çok güçleniyor, dönemsel de olsa büyük başarılar elde ediyor. Ayrıca futbolun bir başka gerçekliği de hem kulüp hem de o ülkenin milli takımları düzeyinde transfere dayalı kulüp stratejilerinde başarı sürekli olamıyor. Muhteşem bir geri dönüşle kazandığımız son İsveç maçındaki kadromuza bakarsak 25 yaşın üstünde ortalamaya sahip Milli Takımımızda görev alan futbolcularımız ya Avrupa\'nın altyapısı kuvvetli ülkelerinde ya da ülkemizin Altınordu gibi altyapısı güçlü Bursaspor gibi nadir kulüplerinde yetişmişler\" dedi.



\"ALTINORDU MODELİNİN GELİŞMESİ VE TÜM ÜLKEYE YAYILMASI ADINA BİRAZ DAHA FARKLI VE FAZLA DESTEKLEYECEĞİZ\"



\"O yüzden başta kulüplerimiz ve de elbette taraftarlarımız kulüplerin geleceği için artık uzun vadeli ve sürdürülebilir bir sistemi tercih etmeliler\" diyen Kasapoğlu, \"Futbolun ve sporun geldiği noktada iyi ve kaliteli üretim yapamayan kulüplerin finansal açmazları büyümeye devam edecek. O yüzden bakanlık olarak Altınordu modelinin gelişmesi ve tüm ülkeye yayılması adına bu misyondaki kulüplerimizi diğer kulüplerimizden biraz daha farklı ve fazla destekleyeceğiz. Büyük taraftar kitlelerine sahip kulüplerimizin de yine en büyük başarılarında imzası olan alt yapı etkisinin varlığını hatırlamalarını diliyorum. Son zamanlarda büyük takımlarımızın kadrolarında alt yapılarından yetişen genç oyuncular görüyor, mutlu oluyoruz. İnşallah sayıları artar ve futbolumuz yeni yıldızlar kazanır\" diye konuştu.



\"TÜRK SPORUNUN NEFERLERİ OLARAK SPORUMUZUN GELİŞİMİ ADINA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ\"



Türkiye Futbol Federasyonu\'nun altyapıları önceleyen güzel çalışmaları olduğunu bildiğini belirten Bakan Kasapoğlu, \"Kulüplerimizin de federasyonumuz ile birlikte ortak stratejiler üretip uzun soluklu başarılara imza atacağını umut ediyorum. İnşallah 2024 Avrupa Şampiyonası organizasyonunun ev sahipliğinin kazanılmasıyla futboldaki gelişimimiz yeni bir ivme kazanacaktır. İnanıyorum ki bu yeni dönemin kazanımlarıyla Türk futbolu, kulüpleri, milli takımları ve sporcuları dünyada hak ettiğimiz yerde olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bizler de Türk sporunun neferleri olarak sporumuzun gelişimi adına her türlü desteği vermeye hazırız\" dedi.



\"BAKANLIK OLARAK ALT YAPIYA DESTEK VE YATIRIMLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK\"



\"Bu yolda inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz\" diyen Spor Bakanı, konuşmasını şöyle noktaladı: \"Bakanlık olarak alt yapıya destek ve yatırımlarımız artarak devam edecek. Çünkü bu meseleyi Türk sporuna çağ atlatacak bir çare olarak görüyoruz. Bu toprakların çocuklarına inanıyor, güveniyoruz. Onların enerjileri, heyecanları, inançları bize güç veriyor. Bu duygularla hepinize sevgi ve selâmlarımı sunuyorum. Altınordu kulübümüzü bütün takımlarımızın örnek almasını diliyor, sporcularımıza sağlık, başarı diliyorum. Türk sporuna bu örnek yapılanmayı gerçekleştiren herkese, başta Sayın Başkan olmak üzere teşekkür ediyorum.\"



Ziyarette Mehmet Özkan da gençlere yatırımlarının süreceğini belirtti.