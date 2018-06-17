(Görüntülü) Bakan Eroğlu: Küresel bir güç olacağız (2)

CHP ATATÜRK\'ÜN PARTİSİ OLMAKTAN TAMAMEN ÇIKTI



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ak Parti İl Başkanlığının düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Bakan Eroğlu, 24 Haziran seçimlerinde diğer partilerin yapacağı bir şey olmadığını belirterek, \"Özellikle bize karşı bir şer ittifakı kuruldu. Temel Karamollaoğlu, gerçekten bunlar neye hizmet ediyor belli değil. Özellikle vatandaşımıza, samimi olan, rahmetli Necmettin Erbakan ile birlikte o parti için yıllarca Milli Selamet, Refah Partisi dönemlerinde, Saadet Partisi dönemlerinde çalışan kardeşlerime buradan seslenmek istiyorum; rahmetli benim de hocamdı çok iyi tanırım. Ben de kendisini çok severdim. Hatta beni üniversitede hocayken çağırır özellikle sloganları bile kendisi seçerdi. Şimdi rahmetli hocam ayağa kalksa gelse bunları sopayla kovalar\" dedi.



\'RAHMETLİ ERBAKAN\'IN KEMİKLERİ SIZLAR\'



SP\'ye oy verenlere seslenen Bakan Eroğlu, şöyle dedi:



\"Bakın sizi nereye sürüklemek istiyor; bu büyük bir mesuliyettir. Siz kalkıp da bunları özellikle kaldı ki; Temel Karamollaoğlu\'na o CHP\'liler var ya \'Katil Temel\' diye tweet atıyordu. Sen onlara nasıl oy verirsin, onlarla nasıl birlik, beraberlik içinde olursun? Dolayısıyla ben buradaki bütün bizi dinleyen o özellikle o partiye gönül vermiş kardeşlerime söylüyorum. Vakit Türkiye vakti, vakit Afyonkarahisar vakti. Başka vakit yok. Bırakın onları. Başınızdaki adamlar nereye giderse gitsin ama siz doğrudan özellikle Cumhur İttifakı\'na gümbür gümbür oy verin kardeşlerim. Geçenlerde çok iyi bildiğim beraberce ta milli nizamdan birlikte çalıştığımız bir arkadaşım tereddüt ediyor. \'Sen buna mı şey yapacaksın rahmetli Erbakan\'ın kemikleri sızlar\' deyince hemen uyandı. \'Hiç akıl etmiyor musun\' diye sordum. Kuran\'ı Kerim\'de de çoğu yerde geçer. Hiç akıl etmiyor musunuz? Ben o kardeşlerime buradan sesleniyorum lütfen akıllarınızı, mantıklarınızı kullanın, bırakın onlar nasıl giderlerse gitsinler. Onların peşinden gitsinler. Ama siz Cumhur İttifakı\'na oy verin.\"



\'CHP İŞGAL EDİLDİ\'



CHP\'nin bir grup tarafından işgal edilmiş bir parti olduğunu da savunan Bakan Eroğlu, şunları söyledi:



\"CHP\'li kardeşlerimin çoğu aslında bizimle aynı düşünür. Anadolu\'da böyledir. Fark yoktur. Babadan görmüştür. Dedesinden görmüştür. Atatürk\'ün partisi diye oraya sığınır. Sevgili CHP\'li kardeşlerim bakın size söylüyorum artık CHP Atatürk\'ün partisi olmaktan tamamen çıktı. O tamamen bir grubun partisi, işgal edilmiş bir partidir. Lütfen siz de aklınızı kullanın, lütfen. Onların zihniyeti ne diyor biliyor musun? Ezandan rahatsız oluyor bakın CHP\'liler o yöneticilere diyorum ben. Bizim insanımız camiye gider, ezanı dinler CHP\'liler, ama sevgili CHP\'li kardeşlerim Afyonkarahisar\'dakiler işte sizin oy verdiğiniz kişiler ezandan rahatsız olan bakın tweetlerine bakın facebooklarına bakın ya nerdeyse ezanı susturacak. Buradan bu kardeşlerime şunu söylüyorum sakın ha aklınızı kullanın, geleceğiniz yer AK Parti\'dir. Cumhur İttifakı\'dır. Vereceğiniz Cumhurbaşkanı sizin Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan\'dır. Özellikle CHP\'ye gönül vermiş kardeşlerim lütfen bu partinin Atatürk\'ün partisi olmadığını, işgal edildiğini hatırlayın, düşünün bakın onun tepesindekiler ben alttakilere bir şey demiyorum. Ama üstteki yöneticiler tamamen ezana düşman, şehitlerime düşman kişilerdir. Daha geçenlerde bir il başkanı diyor ki \'Ben bu şehitler ölmez sözünden çok rahatsız oluyorum.\' Ne demek yani Kuran\'ı Kerim\'de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor; siz Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin bilakis onlar diridir ama siz sezemezsiniz. Sen sezemiyorsan nereye gidersen git onlar için cehennemde yer var. Yaşasın cehennem onlar için. Bizim için şehitler ölmez.\"



\'ONLARIN İPİYLE KUYUYA İNİLMEZ\'



İYİ Parti\'yi \'İP\' şeklinde kısaltan ve İYİ Parti\'nin ipiyle kuyuya inilemeyeceğini kaydeden Bakan Eroğlu, \"Aslında İP\'in üst yöneticisi FETÖ tarafından organize edilmiştir. FETÖ\'nün bir planı vardı. Önce MHP\'yi ele geçirmek istedi. Olmayınca onları ayırdı \'İP\' diye bir parti kurdu. İYİ Parti falan değil, İP partisi. Onların ipiyle kuyuya inilmez. İple kuyuya inilmez, ip kopar çünkü onun sonucunda FETÖ var. Bunu herkes böyle bile. Lütfen siz de bırakın. Cumhur İttifakı varken, şer ittifakına oy vermeyin\" dedi. Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve milletvekili adayları bayram müjdelerini açıkladı.