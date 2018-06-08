(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu'ndan Demirören ailesine başsağlığı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatıyla ilgili, \"Erdoğan Bey bu ülkeye büyük hizmetleri olan değerli bir işadamıydı. Tüm ailesine ve çalışanlarına başsağlığı diliyorum\" dedi. Antalya\'nın Kemer ilçesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Göynük Mahallesi\'nde kıldığı cuma namazının ardından, yaşamını yitiren Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatıyla ilgili açıklama yaptı. İşadamı Demirören\'in vefat haberinden dolayı üzüntü duyduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: \"Allah rahmet eylesin. Erdoğan Bey bu ülkeye büyük hizmetleri olan değerli bir işadamıydı. Değerli bir işadamı olmanın yanında güzel bir dosttu. O benim ağabeyimdi. Şahsi dostluğumuz vardı. Hep bana \'kardeşim\' derdi, ben de ona \'ağabeyim\' derdim. Gerçekten özel bir dostluğumuz vardı. Ailesini de yakından tanıyorum. Başta Başkanımız Yıldırım Demirören olmak üzere, diğer evlatlarını da yakından tanıyorum. Öncelikle ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm çalışanlarına, birçok şirketi var, o da tüm çalışanları da bir aileydi. Tüm ailesine, çalışanları da dahil başsağlığı diliyorum. Ülkemize, milletimize de başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Rabbim inşallah yakınlarını ve sevdiklerini cennetinde buluşturur.\"