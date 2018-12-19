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(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu'na fahri doktora

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Okan Üniversitesi kültür merkezi açılış törenine katıldı

19 Aralık 2018 15:50

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Okan Üniversitesi kültür merkezi açılış törenine katıldı. Törende üniversite Bakan Çavuşoğlu’na uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora verdi. Bakan Çavuşoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmasında, üniversiteyi kültür merkezi için kutlayarak, kültür ve sanata yapılan yatırımın önemine vurgu yaptı. Kültür merkezi açılışının ardından Bakan Çavuşoğlu’na uluslararası ilişkiler alanında fahri doktora verildi. Bakan Çavuşoğlu’na cübbesini üniversitenin mütevelli heyet başkanı Bekir Okan ve rektörü Prof. Dr. Mustafa Koçak tarafından giydirdi.

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