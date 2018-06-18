(Görüntülü) Bakan Çavuşoğlu Ramazan Bayramı Golf Turnuvası'nda ödül verdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) – DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı Golf Turnuvası ödül törenine katıldı. Çavuşoğlu, golf turizmi ve sporuna her zaman destek verdiklerini belirterek, “Geçen yıl büyük elçilerle golf turnuvası düzenlemiştik. Bu yıl da dışişleri bakanları, büyükelçiler ve siyasilerin katılımlarıyla bir turnuva düzenleyeceğiz” dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki National Golf Kulübü’nde düzenlenen Ramazan Bayramı Golf Turnuvası’nda dereceye giren oyuncuların ödüllerini verdi. 21’i profesyonel 121 erkek ve kadın golfçünün katıldığı turnuvada profesyonel kategoride Bekir Kara birinci, Ali Altuntaş ve Bülent Karataş ikinciliği paylaştı, üçüncülüğü ise Fahrettin Kök elde etti.



Erkekler gross kategorisinde Recep Turan birinci, Hasan Ceylan ikinci, Hamza Esmer üçüncü oldu. Kadınlarda Belçikalı Tina Vokkeirek birinci olurken, Melike Kurucan ikinci, Aslıhan Kaplan üçüncülüğü elde etti.



Junior erkeklerde Ahmet Karacan birinci, Hasan Şekeroğlu ikinci, Ata Ordulu üçüncü oldu. Turnuvanın profesyonel kategorisinde 21 bin lira ödül verildi.



Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Rixos Oteller Grubu Başkanı Fettah Tamince, Titanic Otelleri sahibi Mehmet Aygün, Regnum Carya Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şafak Öztürk verdi.



‘GENÇLERE DESTEK VERMELİYİZ’



Ödül töreninde konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Turizmciler ve golfçülerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Golf turizmine ve sporuna her zaman destek veriyoruz. Antalya bölgesinde büyük turnuvalar yapılıyor. Turkish Airlines Open’ın bu yıl altıncısını düzenleyeceğiz. Bu tür büyük turnuvalarda hem ülkemizin hem de Antalya’nın tanıtımını yapıyoruz. Golf oynayan gençlerimize destek olmalıyız. Onlara fırsat vermeliyiz. Bölgedeki golf kulüpleri gençlere destek veriyor. Ali Altuntaş gibi gençlere turnuvalarda yarışmaları için destek vermeliyiz. Geçen yıl büyük elçilerle golf turnuvası düzenlemiştik. Bu yıl da dışişleri bakanları, büyükelçiler ve siyasilerin katılımlarıyla önümüzdeki günlerde bir turnuva düzenleyeceğiz” dedi.